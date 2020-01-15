​Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ЗРК, из которого сбили самолет МАУ, - Ельченко

"Мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами".

Посол Украины в США Владимир Ельченко не исключает, что Россия могла нарушить санкции, продав Ирану зенитно-ракетный комплекс "Тор", из которого был сбит самолет "Международных авиалиний Украины".

Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

Ельченко подчеркнул, что расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств авиакатастрофы.

"Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами", - сказал посол.

Ельченко также отметил, что сейчас более важным вопросом являются вопросы ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне - тех людей, которые отдавали и выполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, - так и государства - на международно-правовом уровне.

"Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца и она выплатит все причитающиеся компенсации, и семьям погибших, и авиакомпании, и все остальное, что нужно делать в этих случаях", - добавил посол.

Ельченко также рассказал, что Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, "хотя и не немедленно", - от США. По его словам, задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причине падения самолета была, в первую очередь, вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы проводить расследование, а также были опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение.

Также, по словам посла, компания-производитель самолета Boeing предложила свои услуги и полную поддержку в расследовании.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Washington Post рассказал, что украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.