В МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме

Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-центром Министерства иностранных дел "относительно безосновательных обвинений Украины в антисемитизме".

"Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций", - отмечается в документе.

В МИД заявили, что сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость украинского государства и "чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины".

"Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - говорится в заявлении.

В заявлении МИД Израиля говорилось, что в Украине чествуют лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста и "в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине". МИД Израиля выразил "осуждение этих явлений".

2 января посольства Польши и Израиля осудили Львовский облсовет и КГГА за мероприятия в честь Бандеры и Мельника, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

Дипломаты возмущались, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году для чествования памяти Мельника, Ивана и Юрия Липы, а Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".