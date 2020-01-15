В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука

За отставку премьера проголосовало не больше 10 членов фракции.

В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Игоря Коломойского против Алексея Гончарука.

Об этом LB.ua заявил источник во фракции партии.

Источник сообщил, что на заседании как такового обсуждения обнародованных в Сети записей не было. Эту тему поднимали группа депутатов во главе с Александром Дубинским.

"Они попытались прокачать тему недоверия к премьеру, руки подняли чуть больше 10 депутатов. Другие это восприняли более как провокацию. Гончарука на фракции не было, причина - встреча в Офисе Президента", - сообщил наш источник.

"Это выглядит как спланированная провокация отдельной группы", - отметил источник.

Также, по словам источника, на заседании фракции дискутировали об изменениях в регламент. Решили создать рабочую группу по доработке законопроекта.

Информацию о том, что вопрос об отставке Гончарука поднимала группа Дубинского, подтвердил также другой источник в руководстве фракции.

Ранее появились слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в связи со сливом в Сеть записей одного из заседаний Кабмина.

Пресс-служба правительства опровергла информацию об отставке премьера. На Банковой слухи об отставке Гончарука комментировать отказались.