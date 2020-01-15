Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяПолитика

В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука

За отставку премьера проголосовало не больше 10 членов фракции.

В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
Фото: kmu.gov.ua

В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Игоря Коломойского против Алексея Гончарука.

Об этом LB.ua заявил источник во фракции партии.

Источник сообщил, что на заседании как такового обсуждения обнародованных в Сети записей не было. Эту тему поднимали группа депутатов во главе с Александром Дубинским.

"Они попытались прокачать тему недоверия к премьеру, руки подняли чуть больше 10 депутатов. Другие это восприняли более как провокацию. Гончарука на фракции не было, причина - встреча в Офисе Президента", - сообщил наш источник.

"Это выглядит как спланированная провокация отдельной группы", - отметил источник.

Также, по словам источника, на заседании фракции дискутировали об изменениях в регламент. Решили создать рабочую группу по доработке законопроекта.

Информацию о том, что вопрос об отставке Гончарука поднимала группа Дубинского, подтвердил также другой источник в руководстве фракции.

Ранее появились слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в связи со сливом в Сеть записей одного из заседаний Кабмина.

Пресс-служба правительства опровергла информацию об отставке премьера. На Банковой слухи об отставке Гончарука комментировать отказались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также