Рябошапка обсудил с послами G7 расследование катастрофы украинского лайнера

В авиакатастрофе погибли 176 человек из семи стран.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки" (G7).

Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявшей рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что стороны также обменялись позициями относительно санкций Европейского Союза, примененных к бывшим украинским чиновникам.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит иранскими военными.

Главное следственное управление СБУ расследует обстоятельства авиакатастрофы по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.