Позиция Гончарука о зарплатах министров вызывает вопросы – Фриз

Нардеп считает, что зарплаты членам правительства подымаются на фоне проблем с выполнением Госбюджета и падения промышленного производства.

Позиция премьер-министра Алексея Гончарука относительно того, что высокие зарплаты министров помогают преодолеть коррупцию, вызывает ряд вопросов. Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.

"Вопрос первый: это признание того, что с сентября министры его Кабмина проявляли в своей деятельности коррупционные признаки? Если да, то где заявление об этом в анктикоррупционные органы?" – написала Фриз.

Она также поинтересовалась, означает ли такое заявление Гончарука намек на предыдущих министров, и если да, то кого.

"Отмечу, что моя среднемесячная зарплата как министра составляла 20 355 грн 58 копеек и никаких премий или надбавок я себе не выписывала", – заявила нардеп.

Она отметила, что зарплаты членам правительства подымаются на фоне проблем с выполнением Госбюджета в конце 2019 года, когда были приостановлены некоторые выплаты по госпрограммам, падения промышленного производства и убытков аграрного сектора.

"Где граница цинизма премьера, который отстаивает зарплаты для топ-чиновников в сотни тысяч в месяц и не краснеет от поднятия пенсий максимум на 100 гривен, не увеличивает зарплаты учителям, врачам, военным?" – подытожила Ирина Фриз.

Напомним, Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей.