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Кабмин подаст законопроект об усилении ответственности за вовлечение детей в преступления

Преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кабмин подаст законопроект об усилении ответственности за вовлечение детей в преступления
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерениях Кабмина в ближайшее время подать в ВР законопроект, усиливающий ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность. Об этом говорится в телеграме главы правительства.

"Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду", - отметил Гончарук. 

Таким образом, Кабмин установит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.

Соответствующие преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее Гончарук сообщал, что правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают. 

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