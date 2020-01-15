Коммуникации нужно не ремонтировать, а менять, - советник премьера Юрий Голик о техногенной аварии у Ocean Plaza

"Полная замена коммуникаций или их капитальный ремонт гораздо выгоднее для государства, чем постоянное устранение последствий аварий".

Прорыв магистрального трубопровода диаметром 1000 мм возле метро «Лыбедская» в Киеве, который привел к затоплению торгового центра Ocean Plaza потоками кипятка, в очередной раз показал, насколько обманчивым является внешнее благополучие, если подземным коммуникациям при этом не уделяется должное внимание, - считает советник премьер-министра Юрий Голик. Об этом он пишет у себя в Фейсбуке.

«Строятся парки, асфальтируются дороги, а коммуникации меняются по остаточному принципу. А еще строятся новые дома, офисные и торговые центры, увеличивается нагрузка на сети, за подключение к которым взимается плата, и все в полной уверенности, что емкость и жизненный срок сетей бесконечны», - пишет Голик.

По мнению Голика, власти зачастую предпочитают бороться с последствиями вместо того, чтобы устранять причины, которые приводят к авариям.

«КП такое-то и такое-то уже работают над устранением последствий». Эта фраза и есть отображением того мрака, что произошел вчера, и обязательно произойдет еще. Последствия. Устранение последствий. А должна была быть ранее борьба с причинами. Как предупреждение возможных последствий. Это дешевле», - уверен советник премьера.

Полная замена коммуникаций или их капитальный ремонт гораздо выгоднее для государства, чем постоянное устранение последствий аварий. Кроме увеличения срока службы сетей, работы по их замене положительно влияют на экономику. Создаются новые рабочие места, появляются новые строительные компании, применяются современные технологии.

Между тем, как ранее уже сообщалось, по данным Голика, ни в одном городе или населенном пункте до сих пор нет программы по приведению всех коммуникаций в порядок.