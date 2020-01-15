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Бигус удалил видео программы о противниках вакцинации и извинился

Журналист не ожидал, что будет столько критики.

Бигус удалил видео программы о противниках вакцинации и извинился
Денис Бигус
Фото: facebook.com/monti.czardas

Журналист Денис Бигус - редактор BIHUS.info - удалил выпуск программы "Гомеопатия Л" о противниках вакцинации и попросил прощения у людей, которые могли изменить свое мнение, у своей команды и участников программы.

Об этом сообщает "24 канал".

11 января BIHUS.info опубликовали выпуск программы "Гомеопатия Л", которую раскритиковали в соцсетях. Вечером 14 января она исчезла с канала. А утром 15 января Бигус сообщил, что решил ее удалить и объяснил почему.

"Меня, как человека "глубоко привитого" назвали главным антивакцинаторским злом страны. И внезапно все начали бороться со мной и это очень специфическое ощущение, когда это делают люди с такой же позицией, как у тебя, которых ты считаешь единомышленниками. Моя логика была следующей: возьмем группу людей, даже с необоснованными и опасными убеждениями, но посмотрим, кто они, как они живут, как их подтолкнуть, чтобы они меняли свою точку зрения, во что они еще верят", - пояснил журналист.

По словам Бигуса, он ожидал критику в комментариях, возможно, даже больше, чем обычно, но не ожидал, что ее будет столько.

Напомним, в сентябре прошлого года министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела первую пресс-конференцию, на которой озвучила приоритетные направления своей работы. Среди них - доступная медицинская помощь в регионах и вакцинация, как для детей, так и для взрослых.

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