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Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе

Марк Милли и Руслан Хомчак обсудили ситуацию в сфере безопасности в Европе.

Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе
Фото: UA:TV

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли встретился с начальником генерального штаба Украины генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком.

Встреча прошла в Брюсселе, передает Голос Америки.

В заявлении пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов отмечается, что военачальники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

В заявлении подчеркивается, что Украина является ключевым партнером для НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и безопасности в Европе.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14-15 января проходит заседание Военного комитета НАТО альянса.

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