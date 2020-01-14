Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами "Катюша"

О жертвах и повреждениях пока не сообщалось.

Военная авиабаза Аль-Таджи, расположенная в 85 километрах к северу от столицы Ирака Багдада, 14 января была обстреляна как минимум двумя ракетами "Катюша".

Об этом сообщает ряд СМИ.

На авиабазе размещены объединенные силы, в том числе иракские и американские солдаты, а также другие иностранные силы из международной коалиции под руководством США.

О жертвах и повреждениях пока не сообщалось.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

12 января четыре человека были ранены после того, как восемь ракет "Катюша" обстреляли авиабазу "Балад", где находится персонал США.

На прошлой неделе Тегеран запустил более десяти баллистических ракет с иранской территории в направлении как минимум двух военных баз в Ираке, на которых размещаются военнослужащие США. После атаки США запретили все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирана и Ирака, а также над водами Персидского и Оманского залива.

В ночь на 8 января обстрелу также подвергся аэропорт Эрбиля, сообщили в Пентагоне. Как заявил президент США Дональд Трамп, в результате атаки никто не пострадал, а базам был нанесен минимальный урон.

Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР), который назвал свои действия ответом на гибель генерала Касема Сулеймани.

Вашингтон в ответ на обстрелы американских объектов ввел против Тегерана дополнительные экономические санкции. По словам американского лидера, "мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение". Ранее Трамп обещал нанести удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует американцев или их объекты в регионе.

8 января иранская ракета сбила самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли 176 человек.

Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.