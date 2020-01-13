США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка

Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Фото: EPA/UPG Владимир Плахотнюк на брифинге после парламентских выборов в Кишиневе, 24 февраля 2019.

В США внесли в санкционный список гражданина Молдовы Владимира (Влада) Плахотнюка. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и независимость демократических институтов в Молдове", – отметил Помпео.

Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020

Владимир Плахотнюк является экс-главой Демократической партии Молдовы, бывшим первым вице-председателем парламента с 2010 по 2013 годы. Принадлежит к числу богатейших людей своей страны.

Напомним, в октябре 2019 Антикоррупционная прокуратура Молдовы наложила арест на банковские счета и активы бывшего лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка. Накануне его объявили в международный розыск. Плахотнюк проходит по двум уголовным делам по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Как известно, в июне в Молдове произошла смена власти – Демократическая партия ушла в оппозицию, а коалицию сформировали Партия социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM. Новым премьер-министром стала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), входящей в блок ACUM, Майя Санду, а спикером - председатель ПРСМ Зинаида Гречаный.

Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии после ухода в оппозицию и выехал их страны.