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​Молдова объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск

Бывший влиятельный политик проходит по двум уголовным делам.

​Молдова объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск
Фото: EPA/UPG

Национальный центр борьбы с коррупцией Молдовы объявил в международный розыск бывшего лидера Демократической партии этой страны, олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на сообщение антикоррупционной прокуратуры Молдовы в фейсбуке.

8 октября антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос, но он не явился.

Плахотнюк проходит по двум уголовным делам по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Напомним, что в течение июня в Молдове произошла смена власти - ДПМ ушла в оппозицию, а коалицию сформировали Партия социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM. Новым премьер-министром стала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), входящей в блок ACUM, Майя Санду, а спикером - председатель ПРСМ Зинаида Гречаный.

Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии после ухода в оппозицию и выехал их страны. По неподтвержденным данным, он может находиться либо в Лондоне, либо в США.

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