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Трамп показал служебного пса, который участвовал в ликвидации лидера ИГИЛ

Ранее в Пентагоне сообщили, что служебный пес получил легкое ранение и уже выздоравливает.

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, которая принимала участие в операции по ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Фото пса Трамп опубликовал в своем Twitter.

"Мы сняли гриф секретности с фотографии замечательного пса (его имя остается засекреченным), который сделал такую хорошую работу в операции по захвату и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал американский президент.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее в Пентагоне сообщили, что служебный пес из команды спецназначения получил легкое ранение и уже выздоравливает.

Напомним, 27 октября Трамп подтвердил гибель лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Президент также рассказал, что штурм проходил на территории Сирии в провинции Идлиб в субботу. В нем принимали участие американские вертолеты и беспилотники.

По его словам, аль-Багдади пытался скрыться в подземном тоннеле, но уперся в тупик и взорвал себя с помощью пояса смертника, убив трех своих детей и две жены.

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