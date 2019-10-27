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Трамп собрался вывести США из Договора об открытом небе от 1992 года

Его цель - обеспечить возможность совершать облеты территорий друг друга.

Трамп собрался вывести США из Договора об открытом небе от 1992 года
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести страну из Договора по открытому небу, который был был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Его цель - обеспечить возможность совершать облеты территорий друг друга.

Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских официальных лиц.

В Белом доме на вопрос журналистов о том, собирается ли Вашингтон разорвать соглашение, не ответили. Один из собеседников издания отметил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", - указал он.

Договор предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с квотами наблюдательных миссий.

Государства - члены соглашения, включая Украину, выступают за сохранение договора. "ДОН - один из основополагающих международных договоров в области европейской безопасности и контроля над вооружениями", - подчеркивается в заявлении украинского МИД.

"Украина заинтересована в сохранении и реализации этого договора", - отмечается далее в соглашении.

Напомним, что в 2019 году прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанные США и СССР в 1987 году.

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