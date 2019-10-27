Трамп подтвердил гибель главаря ИГИЛ и рассказал подробности спецоперации

Аль-Багдади был лидером "Исламского государства" с 2003 года.

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади мертв", - заявил Трамп во время пресс-конференции в воскресенье, передает CNN.

Трамп рассказал, что штурм проходил на территории Сирии в провинции Идлиб в субботу. В нем принимали участие американские вертолеты и беспилотники.

По его словам, аль-Багдади пытался скрыться в подземном тоннеле, но уперся в тупик и взорвал себя с помощью пояса смертника, убив трех своих детей и две жены.

"Он умер, как пес и трус, убегая и плача", - высказался Трамп.

Он добавил, что никто из участвовавших в операции военных не пострадал, но было уничтожено большое количество террористов "Исламского государства". Кроме того, на месте нашли важные документы, касающиеся ИГИЛ и его планов.

Напомним, сообщение о ликвидации главаря террористов появились в СМИ в ночь с 26 на 27 октября.

Во время спецоперации аль-Багдади подорвал себя, пытаясь скрыться от американских военнослужащих.

Место, в котором нашли аль-Багдади, после этого уничтожили ударом с воздуха, чтобы оно не превратилось в место поклонения террористу.

Абу Бакра аль-Багдади был лидером "Исламского государства" с 2003 года. В 2011 году США объявили награду в 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о точном местонахождении аль-Багдади.

Последний раз он появился в 2014 году, когда выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке. Неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или даже убит.

Однако в апреле 2019 года аль-Багдади появился в пропагандистском видео ИГИЛ. Обозреватели заявили, что цель этого видео - показать, что главарь организации жив и на свободе, несмотря на разгром в Сирии и Ираке.