Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне протестов.
Об этом он сказал в ходе обращения, опубликованного в Twitter.
"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", - сказал он.
Кроме того, президент Чили "намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".
Напомним, в Чили 25 октября на очередную акцию протеста вышли более миллиона человек. Эта демонстрация стала самой массовой в истории страны.
В течение последней недели участники митингов выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования.
В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежи. В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились.
Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.