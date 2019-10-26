В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
​Поматросили и бросили
​Поматросили и бросили
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
Заммэра Днепра задержан в харьковском аэропорту
Заммэра Днепра задержан в харьковском аэропорту
ГлавнаяМир

Президент Чили попросил правительство уйти в отставку из-за протестов

Пиньера намерен отменить чрезвычайное положение.

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне протестов.

Об этом он сказал в ходе обращения, опубликованного в Twitter.

"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", - сказал он.

Кроме того, президент Чили "намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".

Напомним, в Чили 25 октября на очередную акцию протеста вышли более миллиона человек. Эта демонстрация стала самой массовой в истории страны.

В течение последней недели участники митингов выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования.

В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежи. В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились. 

Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также