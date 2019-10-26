Осужденная в США за шпионаж россиянка Бутина вернулась в РФ

Мария Бутина, накануне освобожденная из американской тюрьмы, в субботу, 26 октября, вернулась в Россию. Об этом пишет Интерфакс.

В московском аэропорту Шереметьево ее встречал отец и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россиянку Марию Бутину, находящуюся в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

Следствие утверждало, что Бутина как минимум с 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу России, была агентом одного из российских чиновников и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США.

Согласно информации The Washington Post, Бутина переписывалась с членом кампании Дональда Трампа накануне выборов президента в 2016 году. Также сообщалось, что она принимала участие в оккупации Крыма.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала, что участвовала в сговоре против США, действовала как незарегистрированный агент российского правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. В июне Бутиной сократили срок наказания на десять дней, после чего датой ее освобождения стало 25 октября.

После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.