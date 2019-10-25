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В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука

Ранее 16-летняя экоактивистка стала лауреатом детской премии мира.

В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука
Грета Тунберг
Фото: Wikimedia

Научный сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби назвал в честь шведской эко-активистки Греты Тунберг новый вид одних из самых маленьких жуков.

У жука нет глаз и крыльев, но есть усы. Также эти создания не паразитируют и не живут в организме других животных.

"Я подозреваю, что это первый раз, когда вид назвали в честь Греты. Я не знаю ни одного другого жука, названного в ее честь", - сказал Дарби.

Жук получил название Nelloptodes gretae, сообщает пресс-служба музея.

Ученый говорит, что таким образом решил отметить выдающийся вклад Греты в борьбу за сохранение окружающей среды.

"Я действительно являюсь большим поклонником Греты. Она - великий защитник нашей планеты и она невероятна в том, что делает. Поэтому я подумал, что имею хорошую возможность это отметить", - говорит ученый.

Майкл Дарби открыл новый вид, когда изучал образцы почвы из Кении, которые еще с 1960-х хранятся в Музее естествознания в Лондоне. Nelloptodes gretae имеют бледно-желтый цвет, а их длина не больше 0,79 миллиметра.

"Эти жуки настолько маленькие, что моя жена описала их как "живые точки". Но на самом деле многие из них гораздо меньше за точку", - отметил ученый.

Фото: nhm.ac.uk

16-летняя школьница Грета Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года стала известной тем, что начала первую школьную забастовку за сохранение климата под зданием парламента Швеции. 

Во время саммита по климату в Нью-Йорке в сентябре этого года выступила с гневной речью.

В начале октября Грета Тунберг стала одной из лауреаток Международной детской премии мира.

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