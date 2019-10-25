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В Великобритании по делу о гибели 39 китайцев арестованы два человека

Обоим арестованным 38 лет, они жители графства Чешир.

В Великобритании по делу о гибели 39 китайцев арестованы два человека
Фото: EPA/UPG

В Великобритании по подозрению в причастности к гибели 39 китайских мигрантов арестованы два человека - мужчина и женщина. Им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и участии в торговле людьми, пишет "Би-би-си".

Обоим арестованным 38 лет, они жители графства Чешир.

39 тел были обнаружены в фуре, припаркованной в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс в ночь на среду. Среди погибших 31 мужчина (один из них - подросток) и восемь женщин. Британская полиция полагает, что все они граждане Китая.

По последним данным полиции Эссекса, 11 тел уже доставлены в больницу города Челмсфорд, где в ближайшее время начнется процедура опознания и посмертной экспертизы.

Водителя фуры на месте не оказалось, но он вскоре был задержан по подозрению в убийстве. Им оказался 25-летний ирландец Мо Робинсон.

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