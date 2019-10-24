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Премию Сахарова получил экономист, осужденный в Китае к пожизненному заключению

Ильхам Тохти - известный защитник прав уйгурского меньшинства.

Премию Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" получил экономист Ильхам Тохти, известный своей борьбой за права уйгурского меньшинства в Китае и приговоренный к пожизненному заключению за сепаратизм.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

"Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем китайское правительство освободить Тохти и уважать права меньшинств в Китае", - говорится в заявлении.

Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. В сентябре 2014 года его приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в "сепаратизме", которое Тохти отверг. Арестовали его в январе того же года, задержав вместе с профессором семь его студентов. Поводом для предъявления обвинения ученому послужили его высказывания на занятиях, а также интервью, в которых он критиковал политику властей Китая по отношению к преимущественно мусульманскому уйгурскому меньшинству в провинции Синьцзян.

Церемония награждения пройдет в здании Европейского парламента в Страсбурге 18 декабря.

В сентябре 2019 года Тохти также стал лауреатом премии им. Вацлава Гавела в области защиты прав человека

В 2018 году Европарламент присудил премию имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

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