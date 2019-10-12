США отказались от повышения пошлин на китайские товары с 25 до 30 процентов

США отказались от запланированного повышения пошлин с 25 до 30 процентов на китайские товары стоимостью в 250 млрд долларов. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин сообщил вечером в пятницу, 11 октября, на пресс-конференции по итогам начавшихся днем ранее переговоров между США и Китаем относительно торгового конфликта двух стран.

Повышение пошлин, о котором идет речь, должно было вступить в силу в США 15 октября.

Стороны близки к завершению торговой войны и могут подписать соглашение в ближайшие пять недель, сказал Трамп после беседы с китайским вице-премьером Лю Хэ, передает Reuters.

Первая фаза сделки включает в себя покупки сельхозпродукции, валюту, а также некоторые аспекты защиты интеллектуальной собственности и предотвращение повышения пошлин.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что решения по другим тарифам, которые должны вступить в силу в декабре, еще нет.

Изначально пошлины на китайские товары общей стоимостью $250 млрд должны были повысить с 1 октября, но по просьбе Лю Хэ Трамп перенес изменение тарифов на середину месяца, так как первого числа в КНР отмечали 70-летие страны.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года, она началась после того как Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров – Пекин ответил зеркально. За пять месяцев 2019 года объем торговли между странами сократился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Последний раз США повысили пошлины в сентябре – с 10 до 15%, тогда это затронуло товары на $300 млрд.