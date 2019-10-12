Обнародована мотивационная часть приговора нацгвардейца Маркива

Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера во время войны на Донбассе.

Суд присяжных города Павии 11 октября распространил мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, передает Радио Свобода.

Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны на Донбассе в 2014 году.

Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины Виталий Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

"В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие", - говорится в итоговой части приговора, текст которого содержит 176 страниц.

Судьи констатируют, что обвиняемый в тот день (24 мая 2014 года) на горе Карачун, со своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, у которой погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

По мнению судей, ход событий был таким, как рассказал Виталий Маркив журналистке Иларии Морани, статью которой в газете Corriere della Sera судьи называют "признанием солдата и важным элементом доказательной базы обвинения". Сторона защиты считает публикацию "свободной ложной интерпретацией телефонного разговора", состоявшейся между Маркивым и итальянскими журналистами.

"Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижение журналистов по направлению поезда, начал действовать,"стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров", и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)", - пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

Как утверждают судьи, "сам обвиняемый подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов, было нормальным с подозрением наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам".

Как говорится в документе, используя АК74 Маркив участвовал в первой стрельбе против журналистов у стены фабрики Zeus Ceramica.

"Не сумев достичь цели с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войско ("используя тяжелую артиллерию") с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. В результате тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными", - говорится в документе.

Суд присяжных Павии утверждает, что "Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конвенции 1950 по защите гражданских во время войны".

Документ запрещает насилие в отношении лиц, прямо не вовлеченных в конфликт, включая журналистов, освещающих события на войне, напоминают присяжные.

В тексте приговора говорится, что нападение украинских сил прошло без какой-либо провокации или атаки со стороны противоположной стороны. Зато, считают авторы приговора, "нападение [украинских сил] было направлено против журналистов при исполнении их права на сбор информации о действующем конфликте".

Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали причастность солдата к инциденту. Свидетельство украинских военных на процессе названы неопределенными, противоречивыми.

Описывая в мотивационной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте "в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам".

Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона - "надежный свидетель" и итальянку Морани - "журналистку-профессионала". Как известно, защитники Маркива считают фоторепортера Ругелона "не столько свидетелем, как потерпевшим", а журналистка Морани "с целью огласки значительно превысила и исказила услышанную от солдата информацию".

Сторона защиты изучает текст мотивационной части приговора и в течение следующих полутора месяца имеет время для подачи обжалования решения суда.