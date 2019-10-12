Лига арабских государств назвала действия Турции в Сирии вторжением

Лига арабских государств обвинила Турцию, которая начала военную операцию "Источник мира" в Сирии, во вторжении и атаке на суверенитет соседнего государства.

Протест в связи с военной операцией заявил генеральный секретарь организации Ахмед Абуль Гейт, пишет "Немецкая волна".

В этот же день, 12 октября, Минобороны Турции объявило о взятии важного приграничного сирийского города Рас-эль-Айна. Однако объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) опровергло это сообщение. По данным SDF, сражение за город продолжается, в его ходе убиты 23 бойца SDF и ранены 37.

ЛАГ объединяет 22 арабских государства, включая Судан, Алжир, Ливию, Саудовскую Аравию, Египет, Марокко, Тунис и другие. Штаб-квартира расположена в Каире.

Напомним, в январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" на западном берегу Евфрата, а в конце 2018 года анонсировала аналогичную операцию на восточном берегу. Это зона военного влияния, а YPG в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В начале октября президент США Дональд Трамп де-факто дал зеленый свет турецкому наступлению, что вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и республиканцев. В курдских Отрядах народной самообороны (YPG) назвали поведение США "ударом в спину".

9 октября Турция начала военную операцию на восточном берегу Евфрата, она получила название "Источник мира".