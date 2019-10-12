Турецкая армия захватила сирийский город Рас-эль-Айн

Анкара начала военную операцию для установления 30-километровой зоны безопасности на границе.

Фото: EPA/UPG

Турецкая армия при поддержке отрядов сирийской оппозиции захватила город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, передает "Радио Свобода".

Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований.

Перед началом наземной операции турецкая авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что вела огонь по военнослужащим США.

Как сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, количество погибших среди гражданского населения в результате наступления Турции на север Сирии возросло до 30 человек.

Сегодня четвертый день турецкой военной операции в Сирии. Анкара утверждает, что цель вторжения – установление 30-километровой зоны безопасности к югу от её сирийской границы. Там находятся курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими.

Страны Запада осудили операцию. Курды – союзники США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Вашингтон объявил о подготовке санкций в отношении Анкары.

Турция заявляет, что намерена создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить большое количество из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на ее территории.

Эрдоган ранее заявил, что если санкции США поддержит Евросоюз, он откроет границу и пустит в Европу миллионы сирийских беженцев.