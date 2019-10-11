Восстание против Ленина

Президент Эквадора Ленин Морено вынужден переехать из столицы страны Кито в приморский Гуаякиль, полиция применяет силу против протестантов, количество которых увеличивается с каждым днем... Вполне знакомая картина для Украины, не так ли? Тем более, что медиа, которые рассказывают об эквадорском восстании, утверждают, что Ленин Морено до избрания президентом Эквадора был комиком и, таким образом, пытаются провести параллель не столько с украинским прошлым, сколько с украинским будущим.

Фото: Cortesía Ленин Морено

Но Ленин Морено - отнюдь не комик. В отличие от Владимира Зеленского, который не интересовался политикой и реальным развитием собственной страны вплоть до избрания президентом, Морено - уважаемый общественный деятель, который даже был в шаге от Нобелевской премии мира. Ленин Морено, который передвигается на инвалидной коляске - один из самых известных активистов движения за права людей с ограниченными возможностями. А смехотерапию он пропагандировал в качестве средства для реабилитации людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию - как сам Морено, который был ранен во время ограбления магазина. И политикой Морено занимался достаточно долго: перед тем, как стать президентом, он вообще был вице-президентом Эквадора.

Параллель тут не между одним комиком и другим, а скорее между украинцами и эквадорцами. Ленин Морено был избран как президент надежд. Надежд на то, что он продолжит прежний популистский курс одного из самых одиозных латиноамериканских президентов Рафаэля Корреа. И сам Корреа поддержал Морено как своего естественного преемника.

Проблема Ленина Морено в том, что став президентом, он отказался быть идиотом. Да и не имел такой возможности - так как Корреа своей популистской политикой окончательно опустошил эквадорскую казну и новому президенту пришлось договариваться с международными финансовыми организациями и пойти на исполнение их требований. МВФ потребовал от него уменьшения государственных расходов - в частности, субсидий на бензин, которые были введены еще в 70-е годы и воспринимались малообеспеченными слоями населения - то есть большинством населения - как норма жизни. Морено согласился с этими и другими условиями именно потому, что денег на «конец эпохи бедности» в стране уже не было.

Фото: morningstaronline.co.uk

И началось восстание - президент надежд оказался ставленником мирового империализма, какой ужас! При этом понятно, что участники протестов просто не понимают, откуда у государства возьмутся деньги на их бесплатную жизнь и что стране нужно время на санацию разрушенной Корреа экономики. Они бедны и хотят жить хорошо уже сегодня.

И тут мы приближаемся к Украине. Президент Владимир Зеленский - тоже президент необоснованных надежд. Поговорите с каждым, кто его поддерживал и вы столкнётесь именно с этими надеждами, с «концом эпохи бедности» и прочей белибердой. Понимания, что у государства нет никакого другого выхода, кроме как договариваться с международными финансовыми организациями, у граждан просто нет. Украина - это европейский Эквадор и ее жители до сих пор верят в низкие тарифы, возможность жить в обеспеченной стране и не платить налоги одновременно, способность «доброго царя» обеспечить благополучие - в общем, во все то, что позволяет многим странам Латинской Америки столетиями ходить по кругу от одного восстания к другому и от одного сумасшедшего президента к следующему.

Как только избиратель Зеленского убедится, что «конец эпохи бедности» не наступил, тарифы не понизились, зарплаты не повысились, а государство еще и норовит забраться к «маленькому человеку» в карман и заставить его платить налоги, он возненавидит бывшего комика.

Можно, конечно, возразить, что наш избиратель, в отличие от эквадорского, не выходит на улицы из-за таких неприятностей - а просто уходит в тень.

Фото: Макс Левин

Но проблема Зеленского в том, что своими неумелыми действиями на российском направлении он собственными руками генерирует появление объединённой политической оппозиции, которая будет противостоять коллаборационизму, соглашательству и дилетантизму действующей власти. Эта оппозиция действительно может быть не очень многочисленна - но в своей борьбе с режимом она способна опираться на социальную базу бывших сторонников Зеленского, разочарованных своей материальной ситуацией и экономической политикой власти. Именно эти условия и предопределили успех Майдана 2013-2014 годов - когда политический посыл сторонников европейской интеграции страны наложился на желание общества демонтировать криминальный режим Януковича. И Янукович сгенерировал этот протест собственными руками, когда отказался от политики европейской интеграции.

Сейчас тоже самое делает Зеленский, когда собственными неумелыми действиями создаёт условия для массовых выступлений против своего все еще неустойчивого, во многом виртуального, но стремящегося к авторитаризму режима. Стоит политическому раздражению наложиться на неминуемое социальное разочарование и столкнуться с неумением и нежеланием власти налаживать эффективную коммуникацию с недовольными - как условия для украинского восстания будут созданы.

И никакой рейтинг Владимиру Зеленскому в этот момент уже не поможет. Да и не будет его, этого рейтинга. Будет Эквадор.