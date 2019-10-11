За время протестов по меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения

В Эквадоре, где уже более недели продолжаются массовые протесты против президента страны Ленина Морено, произошли столкновения митингующих с полицией.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что протесты, которые начались с недовольства общин индейцев из-за отмены цен на топливо и мер жесткой экономии, превратились в масштабные акции с требованием отставки президента страны Ленина Морено, к которым присоединились студенты.

Демонстранты бросают "коктейли Молотова" и камни в полицейских, а те отвечают слезоточивым газом и избиением людей.

В среду демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито.

На прошлой неделе президент объявил в стране чрезвычайное положение. Хотя он и говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo морено заявил, что за протестами стоит Венесуэла иэкс- президент Эквадора Рафаэль Корреа. Сам Корреа причастность к протестам отрицает, отметив, что стабильность могут вернуть только досрочные выборы.

Сообщается, что за время протестов по меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения.

В четверг демонстранты захватили восьмерых полицейских, заставили их снять защитное снаряжение и маршировать перед толпой. В то же время физического насилия к ним не применяли и позже передали представителям ООН.

Активное участие индейцев в протестах - плохой признак для правительства страны. За последние четверть века восстание с участием индейцев привели к отставке или бегства уже трех президентов страны.

Напомним, Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, который передвигается на инвалидной коляске. Морено является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.

Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Его поддерживал президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-2017 годах и был союзником Уго Чавеса в регионе. Однако, через несколько месяцев у власти Морено полностью изменил курс предшественника, стал союзником США в регионе, поссорился с Корреа и Венесуэлой, а 2019 издал правоохранителям Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.