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Министр безопасности Индонезии Виранто получил ножевое ранение

72-летний политик на вертолете доставлен в военный госпиталь в Джакарте.

Министр безопасности Индонезии Виранто получил ножевое ранение

В Индонезии совершено покушение на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что 72-летний политик получил ножевое ранение во время нападения в городе Пандегланг, провинции Бантен. Виранто отправили на вертолете в военный госпиталь в Джакарте, о его состоянии точных данных пока нет.

После нападения полиция задержала двух человек - мужчину и женщину, которые предположительно, являются исламистами.

Индонезия является крупнейшей страной мира с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, она считается государством с наибольшим количеством проживающих в нем разных национальностей. В стране проживают около 260 млн человек, среди них - более 85% мусульман.

С начала 2000-х годов в стране произошел целый ряд терактов. Так, в мае 2018 года было совершено нападение на три христианские церкви в городе Сурабая на острове Ява. В результате были убиты 13 человек.

В январе 2016 года террористы группировки "Исламское государство" совершили серию терактов в Джакарте, тогда погибли девять человек. Жертвами теракта на Бали в 2002 году стали более 200 человек.

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