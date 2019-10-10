Зеленский - версия Трамп 2.0. Технология «фейковых СМИ» запущена

Зеленский не просто наследует Трампа. Он, можно сказать, его улучшенная копия. Технология общения украинского президента со СМИ, при всей её схожести с моделью поведения главы Белого дома, много опаснее и агрессивнее. Если Трамп делил электорат на отдельные группы, то Зеленский занимается технологической сегрегацией медиа. Однако опасность в ином: в готовности Зеленского объявить войну украинским СМИ. И фактически сегодня она началась. И в этом он — Трамп версии 2.0.

Во время злополучного телефонного разговора с Трампом, который перечеркнул пять лет работы украинской дипломатии на американском направлении, президент Зеленский назвал главу Белого дома примером для подражания. «Мы хотим создать новый формат, новый тип управления. И в этом вы для нас отличный учитель».

Видимо, господин Зеленский решил полностью перенять те технологии, которые задействует Трамп и его команда в общении не только с общественностью, но и с журналистами. Однако если американский президент использовал Facebook и такие структуры, как Cambridge Analytica для сегментации электората на различные социальные кластеры, то Зеленский пошёл много дальше: он начал проведение технологичной сегрегации в отношении журналистов.

Все это мероприятие, тусовка на продуктовом рынке с журналистами, деление на группы по десять человек — это же не просто разделение на аудитории, которым отправляются различные сообщения. Это, в первую очередь, деление на «своих» и «чужих». Более того, это нивелирование самой профессии. То, что не удалось сделать Трампу, сейчас пытается сделать Зеленский.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, между этими двумя президентами наличествует существенное различие: если Трамп превратил политику в шоу-бизнес, то Зеленский пытается создать из шоу-бизнеса политику. При этом интеллектуальный уровень людей, которые технологически этим занимаются значительно отличается.

В этой ситуации вызывает беспокойство даже не сегментация украинских журналистов на отдельные кластеры и их готовность в этом участвовать, а совершенно иной момент: модель поведения, которую выбрал Зеленский для коммуникации с представителями СМИ.

Если вы посмотрите на манеру общения двух президентов - США и Украины - с журналистами, то увидите невиданное доселе сходство этих людей.

Трамп обвиняет американские СМИ - такие, как телеканал CNN или газету The New York Times - в распространении фейковых новостей. То же самое делает Зеленский, когда говорит о телеканале «Прямой», например. И дело даже не в том, что распространяют все вышеперечисленные медиа, а в том, что у обоих президентов отсутствует уважение как к профессии журналиста, так и к свободе слова.

Взгляните на поведение бывших и нынешних пресс-секретарей Трампа или тех, кто занимается его медийной поддержкой. Разве их поведение чем-то разнится с поведением Юлии Мендель? Впрочем да, оно отлично. Условная Сара Сандерс или Келлиэнн Конуэй рук не распускают и не преграждают путь представителям СМИ пока те пытаются задать вопрос господину президенту или представителям его администрации.

Фото: Схеми

Меж тем Трамп может лишить аккредитации ненавистного ему журналиста CNN Джима Акосту, сказав, что «тот касался руками стажёрки», а команда украинского президента в состоянии заблокировать участие тех журналистов, которые его критикуют, объясняя это «малым таймингом». Кстати, как Трамп, Зеленский утверждает, что «девочку (Мендель) будем защищать».

Трамп может перебить не только американского, но и иностранного журналиста, не предоставив ему слова. То же самое делает и Зеленский в отношении наших международных коллег. Трамп обвиняет СМИ в попытке подорвать внутреннюю ситуацию в США. И это же делает президент Украины, правда, косвенно.

Дональд Трамп осуществляет давление на СМИ, говоря об их коррумпированности. Ему вторит в этом Зеленский. Давайте сравним заявления двух президентов.

Трамп в отношении журналиста Reuters: «Вся эта история вокруг разговора с Зеленским — грязные слухи. И знаете, кто их распространяет? Люди вроде вас и распространяющие фейки СМИ, которые работают в США. И я уже много раз заявлял: это коррумпированные медиа. Большинство СМИ здесь не просто фейковые, они коррумпированы».

Фото: EPA/UPG

Зеленский в разговоре с репортером издания «Новое время»: «Я давно хотел спросить: откуда деньги у вашей компании НВ? Западные? Фиала, он гражданин Украины? То есть, украинские СМИ финансируются иностранными компаниями, я правильно понимаю? У вас бенефициар - господин Фиала, который является гражданином Чехии. Не думаете ли вы, что владельцами независимых СМИ должны быть или граждане Украины, - если это украинские СМИ, - или конечными бенефициарами юридических лиц должны быть граждане Украины».

Найдите здесь хоть одно отличие. Разве не видно, что отношение Трампа и Зеленского к СМИ идентично.

Однако есть одно существенное отличие: если Трамп истинно не воспринимает СМИ и пытается общаться со своим электоратом через свой микроблог в Twitter и американские медиа средней руки, то для Зеленского всё это — технология, это эксперимент, который он и его команда решили провести над украинскими журналистами. Вскоре всех нас также переведут в разряд «фейковых».

Вот об этом стоит задуматься СМИ в Украине, а не о новом формате работы при президенте Зеленском. Работы не будет. Будет шоу, где всем нам отводится роль живой декорации.

Американским журналистам не хватило яиц, чтобы поставить своего президента на место. Посмотрим, хватит ли воли у журналистов украинских.