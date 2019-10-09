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Совбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии

Заседание созвано по инициативе европейских стран после начала турецкой военной операции.

Совбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии
Фото: пресс-служба президента

Совет Безопасности ООН проведет в четверг закрытое заседание по Сирии после того, как Турция начала военную операцию против курдских сил на северо-востоке этой страны.

По словам дипломатов, провести заседание попросили пять европейских стран: Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, передает Голос Америки.

Ранее сообщалось, что турецкая армия начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, и остатков террористической организации ИГИЛ.

Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.

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