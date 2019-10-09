NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу

На его счету может быть отравление Скрипаля и попытка переворота в Черногории.

В составе Главного управления разведки РФ действует специальный отряд, который занимается диверсионными операциями в Европе. На его счету кампания по дестабилизации Молдовы в 2014 году, покушение на убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, попытка госпереворота в Черногории в 2016 году и отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в 2018-м.

Об этом говорится в публикации New York Times со ссылкой на источники в области безопасности из четырех западных стран.

Отряд действует не менее 10 лет как войсковая часть 29155 со штаб-квартирой в Москве. Ее командир - генерал-майор Андрей Аверьянов. Операции подразделения настолько засекречены, что о его существовании, скорее всего, известно не всем оперативникам ГРУ.

Сотрудники этой части постоянно наведываются в Европу и действуют даже в дружественных России странах.

Один из отставных офицеров российской разведки заявил, что часть 29155 специализируется на диверсиях, ее бойцы способны на "взрывы, убийства, что угодно". "Там служили серьезные ребята, они работали под прикрытием и как международные агенты", - рассказал собеседник газеты.

Именно к части 29155 относятся Александр Мишкин и Анатолий Чепига ("Петров и Боширов"), которых британские власти назвали отравителями Скрипаля и его дочери.

В публикации также упоминаются части 74455 (это хакерская группировка, связанная с вмешательством в американские выборы в 2016 году) и 99450 (предполагаются, что она участвовала в захвате Крыма в 2014 году).