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Назначен новый гендиректор Nissan

Макото Усида сменит на этом посту нынешнего CEO Хирото Саикаву.

Назначен новый гендиректор Nissan

Новым гендиректором Nissan Motor Co. назначен 53-летний Макото Уcида, занимающий в настоящее время пост старшего вице-президента Nissan, а также президента Dongfeng Motor Co.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Усида сменит на этом посту нынешнего CEO Хирото Саикаву, принявшего решение об отставке в сентябре.

"Совет директоров пришел к заключению, что Усида является правильным лидером, который сможет продвинуть бизнес вперед", - говорится в пресс-релизе. Совет директоров Nissan ожидает, что Усида "сфокусируется на восстановление бизнеса и оживлении компании".

Отмечается, что новому гендиректорупредстоит решить ряд серьезных проблем в компании, включая падение прибыли, а также провести реструктуризацию бизнеса и справиться с последствиями многочисленных скандалов, в том числе, скандала вокруг экс-главы Nissan Карлоса Гона.

Совет директоров Nissan также назначил главным операционным директором Nissan нынешнего COO Mitsubishi Motors Corp. Ашвани Гупту. Заместителем COO станет старший вице-президент Nissan Юн Секи, отмечают в компании.

Все назначения вступят в силу не позднее 1 января 2020 года.

Напомним, предыдущий гендиректор Nissan Саикава ушел в отставку 16 сентября на фоне скандала с завышением его вознаграждения. Аудиторская проверка в Nissan выявила неправомерное завышение суммы вознаграждения, полученного Саикавой и рядом других руководителей компании. Речь идет о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Проверка выявила, что вознаграждение Саикавы было завышено на 47 млн иен ($443 тыс.).

Саикава признал, что размер выплат был завышен, однако не отрицает свое участие в схеме, позволившей взвинтить сумму вознаграждения. Также он пообещал вернуть часть вознаграждения.

Саикава занял пост главы Nissan после отставки Карлоса Гона, обвиненного в занижении полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности и в незаконном присвоении средств.

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