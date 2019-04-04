Суд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса Гона

Бывший глава автоконцернов Nissan и Renault Карлос Гон, который после 3,5-месячного ареста был освобожден под залог в начале марта, вновь взят под стражу. Прокуратура Токио снова выдала ордер на арест 65-летнего топ-менеджера.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что прокуратура расследует новые обвинения в адрес Гона - речь идет о предполагаемом хищении средств Nissan в 2012-2018 годах. Деньги корпорации были потрачены на частную яхту и инвестиции в фирму сына Карлоса Гона. Кроме того, экс-главу Nissan обвиняют в том, что он перевел в концерн свои личные инвестиционные потери.

После задержания представители Карлоса Гона опубликовали его заявление, в котором он называет свой арест "возмутительным и произвольным". Гон обвинил ответственных лиц в Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".

"Я не сломаюсь", - заявил бывший глава концерна.

Напомним, 5 марта суд в Токио освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог. Гон и представительный директор Nissan Грэг Келли были арестованы в Токио 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Согласно материалам внутреннего расследования, оба на протяжении многих лет занижали свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовали активы Nissan в личных целях. По данным следствия, Гон с 2011 года скрыл от декларирования 10 млрд иен (в пересчете - 79 млн евро).

Бразилец Гон - один из немногих иностранных топ-менеджеров в Японии. Он начинал свою карьеру в Michelin во Франции, потом перешел в Renault. В 1999 году присоединился к Nissan, когда тот был куплен французским производителем, а в 2001 году стал гендиректоров и спас Nissan от банкротства. Гон также занимает руководящие должности в Renault и Mitsubishi Motors.