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В Литве житель Клайпеды получил 7 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Он собирал и передавал данные о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

В Литве житель Клайпеды получил 7 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России
Фото: visualphotos.com

Клайпедский окружной суд приговорил гражданина Литвы Романа Шешеля к семи годам лишения свободы за шпионаж в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

Об этом сообщает DELFI.

"Собранные в деле данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия", - рассказала представитель суда Гинтаре Даугелайте.

Генпрокуратура Литвы просила для обвиняемого восемь лет лишения свободы. Приговор не является окончательным и еще может быть обжалован в Апелляционном суде.

За шпионаж в Литве предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до 15 лет. "Я считаю, что вина доказана, совершено опасное преступное деяние. У защиты противоположное мнение. Мы высказали свои позиции", - заявил прокурор Редас Савицкас.

Шешель свою вину не признает и с обвинениями не согласен.

Напомним, в феврале в Эстонии бывший офицер и его отец были осуждены за шпионаж в пользу РФ.

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