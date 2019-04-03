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В Москве начался суд над гражданином Норвегии, подозреваемом в шпионаже за атомными подлодками

Фруде Берга задержали и арестовали в декабре 2017 года.

В Москве начался суд над гражданином Норвегии, подозреваемом в шпионаже за атомными подлодками
Фруде Берг в Лефортовском суде Москвы

Гражданина Норвегии Фруде Берга, арестованного в России по подозрению в шпионаже, обвиняют в сборе информации о российских атомных подводных лодках. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российскую прокуратуру.

По словам прокурора Миланы Дигаевой, 2 апреля в Москве начался суд по делу гражданина Норвегии. Она отметила, что данные о кораблях Берг передавал сотрудник российского оборонного предприятия, за действиями которого наблюдали спецслужбы.

Ранее суд продлил арест Берга до 22 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. 63-летний Берг отрицает свою вину и настаивает на том, что не вполне понимал, чем занимался и не осознавал возможных последствий своих действий.

Российский правозащитник Илья Новиков заявил, что в отношении Берга могли совершить провокацию.

Напомним, в декабре 2017 года Лефортовский районный суд Москвы (РФ) арестовал на два месяца гражданина Норвегии Фруде Берга, подозреваемого в шпионаже.

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