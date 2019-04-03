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Президент Алжира сложил полномочия после 20 лет правления

В стране прошли массовые протесты с требованием отставки Бутефлики.

Президент Алжира сложил полномочия после 20 лет правления
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
Фото: EPA/UPG

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сообщил Конституционному совету страны, что он немедленно слагает с себя полномочия президента. Эту новость распространило вечером во вторник, 2 апреля, государственное алжирское телевидение, передает DW.

26 марта замминистра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех потребовал отставки Бутефлика, пригрозив, что в противном случае применит 102 статью Конституции, позволяющую Конституционному совету объявить пост президента вакантным, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.

На следующий день с аналогичным требованием выступил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления. Накануне он заявил о готовности подать в отставку к моменту истечения его мандата 28 апреля.

Вот уже несколько недель подряд сотни тысяч активистов выходят на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.

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