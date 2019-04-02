Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
ЗЕвечеринка
ЗЕвечеринка
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
ГлавнаяМир

Петр Порошенко собирается с визитом Германию

Накануне 2 тура выборов это должен быть сигнал поддержки Германией именно его кандидатуры.

Петр Порошенко собирается с визитом Германию
Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко может посетить с визитом Германию перед вторым туром выборов.

Об этом говорится в статье «Украинские выборы: ставки и реакция мира».

«По информации LB.ua, сейчас готовится визит Порошенка в Берлин – как проявление его поддержки Германией в предвыборной борьбе», - говорится в статье.

Издание напоминает, что сразу после первого тура, 1 апреля, Порошенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого лидер Германии поздравила Порошенка с выходом во 2 тур выборов.

О тесных рабочих отношениях Петра Порошенка и Ангелы Меркель известно давно. «Поверьте на слово: нет ни одного лидера другого государства как наш президент, с которым бы немецкий лидер говорила бы по телефону чаще. Так что личный контакт есть – и он очень тесный», – говорил ранее в интервью LB.ua посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Благодаря такому контакту стал возможным визит Меркель в Киев как раз накануне сезона политической турбулентности – перед президентской кампанией 1 ноября 2018 года. Этот шаг команда действующего президента оценивает как сигнал поддержки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также