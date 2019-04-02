Петр Порошенко собирается с визитом Германию

Накануне 2 тура выборов это должен быть сигнал поддержки Германией именно его кандидатуры.

Президент Украины Петр Порошенко может посетить с визитом Германию перед вторым туром выборов.

Об этом говорится в статье «Украинские выборы: ставки и реакция мира».

«По информации LB.ua, сейчас готовится визит Порошенка в Берлин – как проявление его поддержки Германией в предвыборной борьбе», - говорится в статье.

Издание напоминает, что сразу после первого тура, 1 апреля, Порошенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого лидер Германии поздравила Порошенка с выходом во 2 тур выборов.

О тесных рабочих отношениях Петра Порошенка и Ангелы Меркель известно давно. «Поверьте на слово: нет ни одного лидера другого государства как наш президент, с которым бы немецкий лидер говорила бы по телефону чаще. Так что личный контакт есть – и он очень тесный», – говорил ранее в интервью LB.ua посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Благодаря такому контакту стал возможным визит Меркель в Киев как раз накануне сезона политической турбулентности – перед президентской кампанией 1 ноября 2018 года. Этот шаг команда действующего президента оценивает как сигнал поддержки.