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Противники глобального потепления провели "голый протест" в парламенте Британии

Активисты решили отвлечь депутатов от обсуждения "Брексита".

Противники глобального потепления провели "голый протест" в Палате общин британского парламента, передает ВВС.

Активисты движения Extinction Rebellion разделись и выстроились на трибуне для посетителей, попытавшись отвлечь законодателей от обсуждения "Брексита" и привлечь таким образом внимание к изменению климата на планете.

Фото: EPA/UPG

Спикер палаты общин Джон Беркоу попросил депутатов не отвлекаться от обсуждения выхода Британии из ЕС и продолжить дебаты.

Фото: EPA/UPG

Полицейские вывели активистов из здания парламента. 12 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

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