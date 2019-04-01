Противники глобального потепления провели "голый протест" в Палате общин британского парламента, передает ВВС.

Активисты движения Extinction Rebellion разделись и выстроились на трибуне для посетителей, попытавшись отвлечь законодателей от обсуждения "Брексита" и привлечь таким образом внимание к изменению климата на планете.

Фото: EPA/UPG

Спикер палаты общин Джон Беркоу попросил депутатов не отвлекаться от обсуждения выхода Британии из ЕС и продолжить дебаты.

Фото: EPA/UPG

Полицейские вывели активистов из здания парламента. 12 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.