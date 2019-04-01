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​Убийце брата Ким Чен Ына дали 3 года и 4 месяца

Женщина не знала, что участвует в преступлении.

​Убийце брата Ким Чен Ына дали 3 года и 4 месяца
Фото: EPA/UPG

Верховный суд Малайзии 1 апреля приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы за действия, повлекшие смерть Ким Чон Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом пишет местное издание The Star.

В срок основного наказания зачтено время ареста, под которым Доан находилась с 15 февраля 2017 года.

Изначально женщина обвинялась в умышленном убийстве (наказание - смертный приговор), но в рамках сделки с прокурором она признала себя виновной по более мягкому обвинению в умышленном причинении вреда опасным веществом (наказание - до 10 лет лишения свободы).

Судья не стал назначать ей максимальное наказание, поверив в то, что у нее не было намерения убить Ким Чон Нама.

Напомним, в прошлом месяце прямо в зале суда была освобождена другая подозреваемая 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа.

Ким Чон Нама убили 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. По данным Минздрава Малайзии, причиной гибели мужчины стал паралич, вызванный запрещенным химическим веществом VX. По версии следствия, пропитанный веществом платок в аэропорту накинули на голову Ким Чен Наму. По мнению южнокорейских спецслужб, убийство было организовано северокорейской разведкой.

Суд по этому делу начался 2 октября 2017 года в малайзийском Шах-Аламе. Обвиняемые девушки вину в убийстве не признали. По их словам, они думали, что участвуют в телевизионном розыгрыше.

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