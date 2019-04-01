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Германия на месяц возглавила Совет безопасности ООН

Свои действия Берлин будет тесно координировать с Францией.

Германия на месяц возглавила Совет безопасности ООН
Заседание Совбеза ООН
Фото: http://un.mfa.gov.ua

Германия впервые за последние семь лет возглавила по ротации Совет Безопасности Организаци Объединенных Наций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас утром 1 апреля вылетел в Нью-Йорк, чтобы сменить на посту председателя Совбеза главу французского МИДа Жана-Ива Ле Дриана. Германия и Франция договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут "совместным председательством" на два месяца.

"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", - сказал Маас перед вылетом в Нью-Йорк.

С начала 2019 года Германия вошла "десятку" непостоянных членов Совбеза сроком на два года. В то же время Франция, наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией, является постоянным членом высшего органа всемирной организации, обладая правом вето.

До конца апреля Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН, участвуя в подготовке повестки дня и инициируя рассмотрение ряда собственных тем. Правительство ФРГ уже проинформировало, что намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин в ходе вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружение и контроль над вооружениями.

Маас также намерен привлечь внимание к положению гуманитарных работников в кризисных регионах.

"Больницы, врачи и вспомогательный персонал все чаше становятся мишенью нападений, доступ к продовольствию и медицинской помощи все чаще используется как средство войны против гражданского населения. Мы должны остановить тенденцию к стиранию границ вооруженных конфликтов, иначе можем погрузиться в новое варварство", - подчеркнул он.

Напомним, в последний раз Германия председательствовала в Совбезе ООН в сентябре 2012 года. Этим летом она снова займет этот пост на месяц.

В конце 2018 года Маас заявил, что структура Совета безопасности ООН, созданного 70 лет назад, устарела. В связи с этим, по его словам, Германия готова взять больше ответственности за решение международных проблем и войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянного члена.

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