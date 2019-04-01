Германия на месяц возглавила Совет безопасности ООН

Германия впервые за последние семь лет возглавила по ротации Совет Безопасности Организаци Объединенных Наций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас утром 1 апреля вылетел в Нью-Йорк, чтобы сменить на посту председателя Совбеза главу французского МИДа Жана-Ива Ле Дриана. Германия и Франция договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут "совместным председательством" на два месяца.

"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", - сказал Маас перед вылетом в Нью-Йорк.

С начала 2019 года Германия вошла "десятку" непостоянных членов Совбеза сроком на два года. В то же время Франция, наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией, является постоянным членом высшего органа всемирной организации, обладая правом вето.

До конца апреля Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН, участвуя в подготовке повестки дня и инициируя рассмотрение ряда собственных тем. Правительство ФРГ уже проинформировало, что намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин в ходе вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружение и контроль над вооружениями.

Маас также намерен привлечь внимание к положению гуманитарных работников в кризисных регионах.

"Больницы, врачи и вспомогательный персонал все чаше становятся мишенью нападений, доступ к продовольствию и медицинской помощи все чаще используется как средство войны против гражданского населения. Мы должны остановить тенденцию к стиранию границ вооруженных конфликтов, иначе можем погрузиться в новое варварство", - подчеркнул он.

Напомним, в последний раз Германия председательствовала в Совбезе ООН в сентябре 2012 года. Этим летом она снова займет этот пост на месяц.

В конце 2018 года Маас заявил, что структура Совета безопасности ООН, созданного 70 лет назад, устарела. В связи с этим, по его словам, Германия готова взять больше ответственности за решение международных проблем и войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянного члена.