Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
ЗЕвечеринка
ЗЕвечеринка
ГлавнаяМир

В Венесуэле миллионы жителей столкнулись с нехваткой питьевой воды

В стране из-за отключения электроэнергии также закрывают школы.

В Венесуэле миллионы жителей столкнулись с нехваткой питьевой воды
Фото: EPA/UPG

Миллионы венесуэльцев остались без водопровода на фоне массовых отключений электроэнергии, что вынудило президента Николаса Мадуро объявить 30-дневное нормирование электричества и закрытие школ.

Без электричества насосные станции не могут работать, поэтому водоснабжение ограничено. Уличные фонари и светофоры гаснут, насосы на заправочных станциях простаивают, нет сотовой связи и интернета, сообщает AFP.

"Чтобы добиться последовательности в обеспечении электричеством, правительство решило приостановить школьные занятия и установить рабочий день до 14:00 в государственных и частных учреждениях", - заявил министр связи Хорхе Родригес по государственному телевидению.

Тем временем разгневанные венесуэльцы вышли на улицы Каракаса, чтобы выразить протест против прекращения подачи электроэнергии и нехватки воды.

Напомним, первое масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение зафиксировали вечером 29 марта, оно затронуло Каракас и другие крупные города.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также