В Венесуэле миллионы жителей столкнулись с нехваткой питьевой воды

В стране из-за отключения электроэнергии также закрывают школы.

Миллионы венесуэльцев остались без водопровода на фоне массовых отключений электроэнергии, что вынудило президента Николаса Мадуро объявить 30-дневное нормирование электричества и закрытие школ.

Без электричества насосные станции не могут работать, поэтому водоснабжение ограничено. Уличные фонари и светофоры гаснут, насосы на заправочных станциях простаивают, нет сотовой связи и интернета, сообщает AFP.

"Чтобы добиться последовательности в обеспечении электричеством, правительство решило приостановить школьные занятия и установить рабочий день до 14:00 в государственных и частных учреждениях", - заявил министр связи Хорхе Родригес по государственному телевидению.

Тем временем разгневанные венесуэльцы вышли на улицы Каракаса, чтобы выразить протест против прекращения подачи электроэнергии и нехватки воды.

Напомним, первое масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение зафиксировали вечером 29 марта, оно затронуло Каракас и другие крупные города.