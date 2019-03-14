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В Венесуэле полностью восстановлено электроснабжение

Власти заявили, что перебои с электричеством есть только в секторах двух муниципалитетов.

В Венесуэле полностью восстановлено электроснабжение
Фото: EPA/UPG

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о полном восстановлении работы электросетей на всей территории страны. Об этом сообщает местное издание El Pitazo.

Как сказал Родригес в эфире государственного телевидения, энергосистема работает с перебоями только в некоторых секторах муниципалитетов Барута и Эль-Атильо, где был зафиксирован взрыв электрических подстанций. Этот инцидент уже назвали актами саботажа.

"Служба была восстановлена в более чем 70% из этих областей, но есть все еще сложности, который, как мы надеемся, будут решены в ближайшие несколько часов", - сказал министр.

Напомним, блэкаут в Венесуэле длился с 7 марта 2019, без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов страны. Во вторник, 12 марта, парламент Венесуэлы ввел в стране чрезвычайное положение.

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