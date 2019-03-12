Во вторник, 12 марта, несколько улиц Одессы остались без электричества из-за аварии - на линию электропередачи попал неизвестный кабель, который мог стать причиной замыкания.
Об этом сообщает местный сайт "Думская".
Отмечается, что энергетики заявили, что причиной инцидента стало замыкание из-за попадания на линию электропередачи неизвестного кабеля. Якобы, его принесла ворона, чтобы укрепить свое гнездо.
Жители города делятся в соцсетях, что исчезновению света предшествовал громкий звук, напоминающий взрыв.
В настоящее время на площади Независимости, где произошла авария, на земле лежат поврежденные детали от конструкции ЛЭП. Недалеко от линии действительно есть гнездо.
Без света также сидят жители улиц Ицхака Рабина, Минской и Бабаджаняна - здесь также произошла авария, но с происками вороны она не связана.
На время ремонтных работ на нескольких перекрестках города отключены светофоры.
Напомним, за прошедшие сутки из-за шквального ветра и срабатывания защиты ЛЭП остались без электричества 537 населенных пунктов в 15 областях.