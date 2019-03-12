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​В Одессе из-за аварии обесточены несколько улиц, энергетики винят ворону

На линию электропередачи попал неизвестный кабель, который могла принести птица.

​В Одессе из-за аварии обесточены несколько улиц, энергетики винят ворону
Фото: "Думская"

Во вторник, 12 марта, несколько улиц Одессы остались без электричества из-за аварии - на линию электропередачи попал неизвестный кабель, который мог стать причиной замыкания.

Об этом сообщает местный сайт "Думская".

Отмечается, что энергетики заявили, что причиной инцидента стало замыкание из-за попадания на линию электропередачи неизвестного кабеля. Якобы, его принесла ворона, чтобы укрепить свое гнездо.

Жители города делятся в соцсетях, что исчезновению света предшествовал громкий звук, напоминающий взрыв.

В настоящее время на площади Независимости, где произошла авария, на земле лежат поврежденные детали от конструкции ЛЭП. Недалеко от линии действительно есть гнездо.

Фото: dumskaya.net

Без света также сидят жители улиц Ицхака Рабина, Минской и Бабаджаняна - здесь также произошла авария, но с происками вороны она не связана.

На время ремонтных работ на нескольких перекрестках города отключены светофоры.

Напомним, за прошедшие сутки из-за шквального ветра и срабатывания защиты ЛЭП остались без электричества 537 населенных пунктов в 15 областях.

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