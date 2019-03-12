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В Харькове разыскивают неизвестных, стрелявших в мужчину

Инцидент произошел вечером 11 марта на парковке.

В Харькове разыскивают неизвестных, стрелявших в мужчину
Фото: Інформаційне агентство Інформ

Вечером в понедельник, 11 марта, в Харькове двое неизвестных ранили мужчину из огнестрельного оружия. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция "Сирена", однако по горячим следам стрелков задержать не удалось.

Инцидент произошел около 20:50 на Московском проспекте. Установлено, что двое неизвестных с применением вероятно огнестрельного оружия совершили нападение на мужчину. Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 

Комплекс мероприятий, направленных на задержание нападавших, продолжается. Их приметы: мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.

Напомним, в Донецкой области полиция со стрельбой остановила пьяного водителя на автомобиле ВАЗ-210

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