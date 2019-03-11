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Киевские спасатели получили 41 вызов на ликвидацию повреждений от сильного ветра

Упавшие деревья травмировали двух жителей столицы.

Киевские спасатели получили 41 вызов на ликвидацию повреждений от сильного ветра
Фото: Ольга Криворучко

Из-за сильного ветра в Киеве, по состоянию на 17:00, спасатели "Киевской службы спасения" и Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям получили 41 заявку на ликвидацию последствий непогоды. Главным образом речь идет об уборке поваленных деревьев и сорванных крыш. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что "Киевзеленстрой" до этого активно проводил санитарную обрезку сухостойных деревьев, старых и сухих ветвей, а также ветвей, поврежденных болезнями. Теперь усилия будут направлены на обследование зеленых насаждений, которые могут представлять опасность во время непогоды – ураган с сильным ветром, ливни и тому подобное.

Сегодня в течение дня в Киеве в результате падения деревьев пострадали два человека - женщина на ул. Шевцова (упало сухое дерево) и велосипедист на ул. Дегтяревской. Ветер повалил деревья также вблизи станций метро "Нивки" и "Оболонь", на улицах Ломоносова, Изюмская, Вернадского, на Святошинской площади, улицах Богатырской, Рыбальской, Срибнокильской. Непогода нанесла ущерб и в других регионах Украины.

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