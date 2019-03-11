В Винницкой области сильный ветер снес на железнодорожные пути часть металлической кровли, вследствие чего были задержаны три пассажирских поезда. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел около 10:30 утра. Сильный порыв ветра сорвал крышу с частного предприятия и перенес кусок метлла 10х15 метров на железнодорожные пути. Обломки перекрыли и парный, и непарный путь на перегоне Попелюхи-Рудница. Кроме того, кровля оборвала линии электропередач в шести пролетах контактной сети.

На восстановление движения поездов понадобилось около часа, из графика выбились поезда №6252 Одесса - Вапнярка (38 минут), №107 Ужгород - Одесса (44 минуты), №65 Москва - Кишинев (30 минут)".

Оборванные провода высоковольтной линии электропередач упали на трассу

Кроме того, в Черновицкой области возле пункта пропуска "Порубное" сильный ветер оборвал провода высоковольтной линии, которые упали на проезжую часть. Из-за этого движение на участке международной трассы заблокировано, пишет "Укринформ".

В Южноукраинске ветер сломал телекомуникационную вышку оператора мобильной связи, видео падения вышки опубликовали очевидцы.

Крушение строительного крана без жертв, спровоцированное сильным ветром, произошло 11 марта на ул. Привокзальная в Луцке. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя застройщика.

"Никто не пострадал, соблюдались все правила техники безопасности", - сказал он. По его словам, причиной падения крана стал сильный ветер. Сейчас ведутся работы по демонтажу упавшего крана.

Напомним, ранее сегодня сильный ветер повалил ель у здания Верховной Рады, а в Коростышеве сорванная ветром крыша убила женщину.