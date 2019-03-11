Во вторник в Киеве обещают небольшой снег с дождем

Во вторник, 12 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег с дождем, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +4…+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой снег с дождем, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +1…+7 градусов, в Закарпатье +5…+10 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -2…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег с дождем, ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Черниговской и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег с дождем, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Харьковской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь со снегом, днем обильные осадки, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8 градусов.

Напомним, синоптики также предупреждают украинцев о сильном ветре.