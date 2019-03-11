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Россия наращивает военное присутствие в аннексированном Крыму

"В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности".

Россия наращивает военное присутствие в аннексированном Крыму
Сергей Шойгу
Фото: ru-an.infо

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войсковая группировка РФ в аннексированном Крыму усилена и "обеспечивает защиту территории полуострова".

Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы РФ по обороне, передает ТАСС.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что также было создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

"В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности", - подчеркнул глава Минобороны России.

Напомним, милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, и, по данным МИДа, в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек.

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