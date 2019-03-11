Изъята документация, средства лова, а также и само судно.

Пограничники совместно с полицией и представителями рыбного хозяйства обнаружили, что в Бердянске незаконно выловили 3,5 тонны рыбы.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что рыбу вылавливали без соответствующих документов.

"В рамках открытого уголовного производства на основании постановления суда, пограничники, полиция и рыбоохранники, с привлечением спецподразделения "ДОЗОР", провели обыски. В результате, выявлено почти 3,5 тонны рыбы, выловленной без надлежащего разрешения в территориальных водах Украины", - говорится в сообщении.

Изъята документация, средства лова, а также и само рыболовецкое судно.

Действия нарушителей предварительно квалифицировали по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным; звериным или другим промыслом, если оно причинило существенный вред).

Напомним, в 2018 году вылов рыбы и других водных биоресурсов (без учета антарктического криля) во внутренних водах и морской зоне Украины сократился на 25%, или на 20,5 тыс. тонн, до 61,5 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом.