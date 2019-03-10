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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня

О пострадавших не сообщается.

В селе Ивановка в Тернопольской области из-за сильного упала водонапорная башня.

Как сообщил местный сайт mediator.te, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят.

О пострадавших не сообщается.

Фото: mediator.te

Фото: mediator.te

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. Поврежден автомобиль, люди не пострадали.

Днем 10 марта на 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево. Ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.

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