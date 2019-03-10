С начала дня в зоне ООС обстрелов не зафиксировано

В зоне боевых действий на Донбассе днем в воскресенье, 10 марта, обстрелов не зафиксировано.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 9 марта, российские оккупационные войска трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил не было.